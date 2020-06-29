Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Жительница посёлка Нейво-Рудянка Свердловской области заплатит судебный штраф за гибель двоих её детей в пожаре. Решение вынес городской суд Кировграда, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Трагедия произошла 14 сентября 2019 года. 27-летняя гражданка проживала с супругом и двумя детьми в арендованной квартире. Будучи пьяной, она уснула, оставив обогреватель включённым. Её муж находился на работе. И в этот момент от обогревателя возник пожар. Два ребёнка отравились продуктами горения и скончались.

Женщина была признана виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель двух лиц. Суд освободил её от уголовной ответственности и назначил ей судебный штраф — 30 тыс. рублей. Это постановление уже вступило в законную силу.