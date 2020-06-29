Ханты-Мансийск, 29 июня 2020, 09:42 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения — Сургут (100 положительных тестов), Нижневартовск (47), Ханты-Мансийск (23), Когалым (23), Мегион (22).
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 4 305 пациента, 52 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре составляет 0,91.
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