Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» в понедельник, 29 июня, отменены 15 рейсов в Москву, Ереван и Баку, об этом сообщает электронное табло петербургской воздушной гавани.

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Согласно данным электронного табло, задержки и отмены начались с раннего утра, так, не смогли вовремя улететь пассажиры, приобретшие билеты в Архангельск.

Кроме того, 12 рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», Pegas fly отменены. Также не полетят самолеты в Баку и Ереван.

О причинах задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Петербурга не сообщается.

Отметим, ранее стало известно, что «Пулково» изменит схему работы и перемещения пассажиров после снятия всех коронавирусных ограничений. Действующий пассажирский терминал из-за ограничений в 2020 году обслужит только 10 млн пассажиров.

Однако, с 1 июля петербургская воздушная гавань вернется к круглосуточному режиму работы. Напомним, из-за коронавирусных ограничений и сопутствующего резкого снижения пассажиропотока «Пулково» перестал работать ночью с 10 апреля. Сейчас аэровокзал закрывает двери в 23:00, до 01:00 работает только на выход, вход открывается с 05:30.

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