Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM Чаще всего жители Екатеринбурга «ловят» клещей в Верх-Исетском районе города. Об этом сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Как передаёт портал «Е1», на данной территории клещи покусали уже 654 человек. Много случаев также выявлено в Октябрьском и Чкаловском районах (589 и 572 случая присасывания клещей).

А самым «безопасным» признали Железнодорожный район — там зафиксировано лишь 193 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июня 2020 года в Свердловской области пострадали от укусов клещей более 27 тысяч человек.

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