Уфа, , 09:38 — REGNUM Мужчину обвиняют в мошенничестве и хищении свыше 37 млн рублей в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отмечается, что 41-летний обвиняемый занимал должность руководителя кредитного потребительского кооператива «АЙ». По версии следствия, он опубликовал объявление об обналичивании материнского капитала. С марта 2016 по июль 2017 года, считают следователи, обвиняемый просил граждан, которые были заинтересованы в реализации госпрограммы, передавать кооперативу заемные средства на общую сумму более 17 млн рублей до момента поступления денег из отделения Пенсионного фонда РФ.

Кроме этого обвиняемый подписал договоры сбережения с 37 вкладчиками на общую сумму свыше 7,5 млн рублей. Эти деньги, по мнению следователей, он не внес в кассу, а похитил.

Помимо этого, фигуранта уголовного дела обвиняют в хищении в результате мошенничества более 11 млн рублей. Эти денежные средства, по мнению следователей, он якобы брал в долг под проценты. А 1,6 млн рублей он взял под видом продажи квартиры.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и покушения на мошенничество. Материалы дела переданы в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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