Чебоксары, 29 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Чувашии с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации приняты новые меры по смягчению действующего режима. Возобновили работу библиотеки, также разрешено заниматься отдельными видами спорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики. При этом в библиотеках принимают меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
Изменения внесены в указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». Согласно документу, допускается «деятельность библиотек, за исключением обслуживания пользователей в читальных и компьютерных залах библиотек».
Отметим, что в регионе возобновила работу Национальная библиотека Чувашии «в режиме абонементного обслуживания»: здесь открылся центр чтения, выдающий художественную литературу на дом. Приём ведётся по предварительной записи, также можно заказать книги по телефону или через интернет.
Ранее на заседании оперативного штаба Чувашии глава минздрава Владимир Степанов отмечал, что в регионе «удалось сохранить стабильные позиции, суточный темп прироста заболевших составил 1,3%». Если ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом превышало 70, то сейчас — менее 60. Напомним, за 27 июня выявлено 58 носителей коронавируса.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская подтвердила, что «резких всплесков заболеваемости коронавирусной инфекцией в ежедневном формате не наблюдается». Наибольшее количество зафиксировано в Чебоксарах, на долю столицы Чувашии проходится почти 40% случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии с учётом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки возобновили работу предприятия общепита, но только летние кафе и террасы. Также стали принимать посетителей магазины площадью до 400 кв. метров, имеющие отдельный вход, разрешено посещение кладбищ.
Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии открылись непродовольственные магазины и летние кафе