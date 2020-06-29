Чебоксары, , 09:30 — REGNUM В Чувашии с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации приняты новые меры по смягчению действующего режима. Возобновили работу библиотеки, также разрешено заниматься отдельными видами спорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики. При этом в библиотеках принимают меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Национальная библиотека Чувашии Cap.ru

Изменения внесены в указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». Согласно документу, допускается «деятельность библиотек, за исключением обслуживания пользователей в читальных и компьютерных залах библиотек».

«Допускается функционирование открытых спортивных сооружений, в том числе уличных плоскостных спортивных площадок, беговых и велосипедных дорожек, спортивных стадионов, для занятий на открытом воздухе физической культурой и видами спорта, позволяющими соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра», — говорится, в частности, в документе.

Отметим, что в регионе возобновила работу Национальная библиотека Чувашии «в режиме абонементного обслуживания»: здесь открылся центр чтения, выдающий художественную литературу на дом. Приём ведётся по предварительной записи, также можно заказать книги по телефону или через интернет.

«Можно не беспокоиться: прежде чем попасть в ваши руки, возвращенные книги проходят обязательный пятидневный карантин в специальных условиях. На входе в библиотеку будет проводиться бесконтактное измерение температуры. Проход в библиотеку и обслуживание читателей с повышенной температурой, без масок и перчаток не допускается. Просим соблюдать социальную дистанцию в два метра», — просят в библиотеке.

Ранее на заседании оперативного штаба Чувашии глава минздрава Владимир Степанов отмечал, что в регионе «удалось сохранить стабильные позиции, суточный темп прироста заболевших составил 1,3%». Если ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом превышало 70, то сейчас — менее 60. Напомним, за 27 июня выявлено 58 носителей коронавируса.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская подтвердила, что «резких всплесков заболеваемости коронавирусной инфекцией в ежедневном формате не наблюдается». Наибольшее количество зафиксировано в Чебоксарах, на долю столицы Чувашии проходится почти 40% случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии с учётом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки возобновили работу предприятия общепита, но только летние кафе и террасы. Также стали принимать посетителей магазины площадью до 400 кв. метров, имеющие отдельный вход, разрешено посещение кладбищ.

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