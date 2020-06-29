Ставрополь, , 09:38 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 29 июня, достигло 5063. За минувшие сутки в крае инфекция выявлена у 90 человек, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

За вчерашний день на Ставрополье зафиксировано 32 факта выздоровления пациентов с COVID-19. Всего в крае к настоящему времени вылечились 2849 человек с подтвержденным диагнозом, или почти 56,3% от общего числа заразившихся коронавирусом. Скончались в регионе 95 пациентов COVID-19, один из них умер накануне, 28 июня.

«Мы продолжаем расширять охват тестированием для лучшей выявляемости случаев заражения. Все ресурсы для оказания помощи заболевшим есть, абсолютное большинство больничных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких из созданного нами резерва свободны», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня на Ставрополье стартовал первый этап снятия ограничительных мер, действующих в связи с пандемией коронавируса. Работу возобновили, в частности, небольшие непродовольственные магазины и летние кафе, открылись уличные площадки для занятий спортом.