Тбилиси, , 09:33 — REGNUM В Грузии за последние сутки было выявлено два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 29 июня опубликовали на официальном сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 926 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Шесть человек, болевшие COVID-19, за это же время были выписаны. Теперь их 791, или 85% от общего числа выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. На карантине содержатся 2819 человек, в стационаре — 230.

Стоит отметить, что почти две недели в Грузии в течение суток выявляют менее десяти случаев заражения коронавирусом. В течение последней недели этот показатель не превышает трех случаев.

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