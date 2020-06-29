Москва, , 09:28 — REGNUM Доля российских граждан, поддержавших поправки к Конституции РФ, составляет 76%, по данным экзитполов на 28 июня. Об этом сообщает 29 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 25 российских регионах граждан опрашивали о том, как они проголосовали, на выходе с избирательных участков. Всего было охвачено 800 участков, опрос был анонимным.

Ответили на вопрос 70,6% из 163 124 человек, остальные 29,4% отвечать отказались. Среди ответивших 76% заявили, что поддержали предлагаемые поправки к Основному закону РФ. Против высказались 23,6% ответивших респондентов.

Опрос проводился с 25 по 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Основной день голосования — 1 июля.

Читайте также: СМИ: ВЦИОМ прогнозирует явку на голосовании по поправкам в 52,6%