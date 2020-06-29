Москва, , 09:17 — REGNUM На Третьем транспортном кольце (ТТК) Москвы изменится разметка, сообщает 29 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Чтобы транспорт смог двигаться по Третьему транспортному кольцу быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки», — рассказал вице-мэр города Максим Ликсутов.

По его словам, на участках ТТК появятся две дополнительные полосы за счёт сужения остальных рядов. При этом разметка обновится в обоих направлениях движения.

Узкими местами ТТК власти считают Киевский путепровод и улицу Нижняя Масловка. Более равномерным движение возле Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов сделают, уменьшив число полос. Это позволит автомобилям, въезжающим в узкие места, не скапливаться в «горлышке».