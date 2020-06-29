Москва, , 09:39 — REGNUM Российский Следственный комитет завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве в Москве безработного Михаила Хачатуряна. Три его дочери, обвиняемые в убийстве, завершили ознакомление с материалами дела, пишет 29 июня «Коммерсантъ».

На днях материалы дела направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Следствие по-прежнему полагает, что старшие дочери убитого Ангелина и Крестина умышленно лишили его жизни, тогда как младшая — Мария — была не в себе.

По мнению адвокатов сестёр Хачатурян, дополнительное расследование подтвердило версию о том, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, защитники намерены требовать суда присяжных.

Следователи в период дополнительного расследования активно опрашивали свидетелей и обвиняемых, уточняют источники издания. Итогом стало добавление к 25 томам дела ещё трёх томов.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Вскоре по подозрению в убийстве арестовали трёх его дочерей, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней.

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