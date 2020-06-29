Киев, , 09:21 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 646 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 29 июня специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Всего за время пандемии в стране выявили 43 628 случаев заражения, скончались 1147 человек, выздоровели более 19 тыс. пациентов.

Наибольшее число заражений зафиксировали во Львовской области и в Киеве.

Напомним, ранее суточный прирост числа новых случаев заражения на Украине превышал 1 тыс. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что рост числа заражений связан с несоблюдением защитных мер жителями Украины.

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