Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM SMS-сообщения, призывающие жителей Екатеринбурга проголосовать по поправкам к Конституции РФ и принять участие в лотерее, рассылает администрация города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

«Рассылка проводится по инициативе Администрации города Екатеринбурга при поддержке органов власти Свердловской области», — заявили в горадминистрации.

Данная инициатива лишь помогает горожанам найти участок для голосования и оповещает их о дополнительных мероприятиях, уточняют городские власти. Рассылка проводится без использования персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по 1 июля 2020 года проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.

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