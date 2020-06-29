Пенза, , 10:28 — REGNUM По итогам первых дней голосования явка жителей на избирательные участки Пензенской области составила более 37%. Такую информацию предоставил председатель регионального избиркома Александр Синюков.

С его слов, голосование проходит в штатном режиме, граждане активно и сознательно принимают участие. Для тех, кто еще не успел проголосовать, есть несколько дней, заметил Синюков. Кроме этого, почти 129 тысяч заявлений подано в избирательную комиссию от пензенцев, решивших проголосовать на дому.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Пензе в СИЗО организовали два пункта голосования по вопросу внесения поправок в основной закон страны.

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