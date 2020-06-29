Оренбург, , 09:13 — REGNUM В Оренбургской области в помещении для голосования у члена участковой избирательной комиссии случился приступ эпилепсии. Помощь женщине оказали сотрудник полиции и председатель местной комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Случай произошел в селе Вторая Александровка. Находившийся на дежурстве полицейский не растерялся и, увидев, что женщина начинает падать со стула, бросился на подмогу. Мужчина с трудом разжал сведенные судорогой челюсти, вставил между ними ложку и повернул женщину набок, чтобы она не захлебнулась идущей изо рта пеной. Вскоре на помощь пришла председатель участковой избирательной комиссии. Она и страж порядка около десяти минут удерживал бьющуюся женщину, до тех пор, пока приступ не прекратился.

Вполедствии полицейский узнал, что приступы эпилепсии не редкость для женщины. Грамотные действия сотрудника полиции помогли избежать тяжких последствий для ее здоровья.

Напомним, 1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции России. С 25 июня по 30 июня проходит голосование, при котором участники могут проголосовать в помещении для голосования и вне него. В регионе работает 47 территориальных избирательных комиссий, 1 724 участковых комиссий, в том числе 19 временных участковых комиссий, сформированных на предприятиях с непрерывным циклом работы.