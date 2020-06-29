Пекин, , 08:59 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР призвало граждан Китая принять участие в борьбе с наводнениями, покуда мощные ливни продолжают терроризировать обширные территории страны, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Местные власти должны привлекать неправительственные силы в борьбе с чрезвычайными ситуациями, если последние отвечают необходимым требованиям, сообщили в министерстве. В частности, они могут привлекаться для скрининга потенциальных угроз и рисков, а также участвовать в поисково-спасательных работах.

Мощные ливни с начала июня в Китае уже в существенной степени привели к нарушению привычного хода жизни. Переполненные реки и водохранилища затапливают жилища и урожай. В устранении последствий наводнений и ливней принимает участие боле 3500 спасателей из 120 организаций.