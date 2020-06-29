Кейптаун, , 09:02 — REGNUM Учителя и родители в Западно-Капской провинции ЮАР вышли на демонстрацию с требованием закрытия школ в связи с распространением коронавируса. Об этом передает Eye Witness News.

Несколько директоров школ также написали открытое письмо президенту Сирилу Рамафосе, призывая его пересмотреть решение об открытии школ. В письме сообщалось, что случаи заражения вирусом внутри страны в настоящее время касаются также школьников и учителей.

По данным департамента образования Западно-Капской провинции, более 300 сотрудников школ и 61 ученик оказались заражены коронавирусом.

Некоторые учителя отказались возвращаться на работу после того, как у их коллег подтвердилось заражение коронавирусом, сообщают репортеры.

Напомним, что Западно-Капская провинция является самой пострадавшей от пандемии провинцией, где выявлено около 50% всех случаев заражения в ЮАР. Всего в ЮАР подтверждено 138 134 случая заражения коронавирусом.