Бангкок, , 09:01 — REGNUM В Таиланде за сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 3 тыс. 169.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 58 человек. За сутки смертей не выявлено.

По данным министерства здравоохранения, зараженные прибыли из Индии и Соединенных Штатов. Внутренних случаев инфицирования в Таиланде не наблюдается уж 35 дней.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн 117 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таиланде за месяц не выявили ни одного случая коронавируса внутри страны