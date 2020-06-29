Уфа, , 09:14 — REGNUM Открытие пришкольных лагерей из-за коронавируса перенесли в Башкирии. Об этом 29 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве.

По его словам, ранее открыть пришкольные лагеря планировали 1 и 3 июля. Но поскольку Роспотребнадзор республики пока не рекомендует этого делать, то дату открытия перенесли на 15 июля.

По словам Хабирова, не нужно рисковать, поскольку, в случае вспышки этого заболевания, виновные будут привлечены к ответственности вплоть до уголовного наказания.

Отмечается, что санатории Башкирии пока тоже остаются закрытыми и работают в режиме обсерваторов.

По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, в Башкирии выявили 5315 фактов заражения коронавирусом (в том числе 48 человек в минувшие 24 часа). При этом темп прироста составляет меньше одного процента.

Отмечается, что в больницах проходят лечение 693 пациента, в том числе 32 человека находятся в тяжелом состоянии. На дому лечатся 1734 человека. А 2870 граждан справились с инфекцией. Число умерших с COVID-19 осталось неизменным — 18 человек.

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