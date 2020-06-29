Магас, , 08:44 — REGNUM В Ингушетии с 25 июня открыты для голосования по изменениям в Конституции 137 избирательных участков. Все они работают с обеспечением необходимых мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. В этом убедился глава региона Махмуд-Али Калиматов, посетив избирательные участки, открытые в зданиях школ Магаса, Назрани и Назрановского района.

Так, по данным пресс-службы руководителя региона, в ходе подготовки к голосованию министерство промышленности и связи Ингушетии закупило более 350 тыс. одноразовых масок, перчаток и халатов и 90 тыс. ручек, а также необходимое количество антисептиков, защитных экранов, бесконтактных термометров.

При входе на избирательные участки предусмотрены антибактериальные коврики и санитайзеры, каждому участнику голосования измеряют температуру и выдают пакет с одноразовой защитной маской, перчатками и ручкой. Обеспечены средствами защиты и работники, участвующие в организации голосования.

С соблюдением дистанции в два метра голосующие проходят к кабинкам, а после исполнения своего гражданского долга покидают избирательный пункт уже через другой выход.

Махмуд-Али Калиматов напомнил сотрудникам избирательных комиссий о том, что ситуация с коронавирусом в Ингушетии пока еще остается сложной и регион только приступает к снятию ограничений, поэтому требование о неукоснительном соблюдении мер безопасности является строго обязательным.