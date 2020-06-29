Пекин, , 08:46 — REGNUM На территории Китая за последние сутки было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также уточняется, что в данное число входит 12 активных случаев и ещё шесть носителей нового вируса без симптомов.

При этом указывается, что семь из 12 активных случаев являются локальными и все были выявлены в Пекине, остальные пять являются ввозными. Таким образом, общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране стало составлять 83 512.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период в Китае никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4 634 при 78 450 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество новых выявленных подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа в Индии составило свыше 19,4 тысячи.