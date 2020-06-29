Тбилиси, , 08:45 — REGNUM В Грузии всем 17 задержанным по обвинению в причастности к избиению и похищению впоследствии погибшего футболиста Георгия Шакарашвили Мцхетский районный суд 28 июня избрал предварительное заключение. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, слушания проходили в закрытом режиме, так как шесть задержанных являются несовершеннолетними. Сообщается, что по некоторым из обвиняемых адвокаты ходатайствовали об освобождении под залог, по другим — без залога.

Представители прокуратуры потребовали на время следствия всех обвиняемых взять под арест. Суд выбрал сторону обвинения.

Как передавало ИА REGNUM, тело Шакарашвили было найдено 22 июня в реке в Грузии. Он пропал 19 июня после ссоры на вечеринке. Задержанным предъявлено обвинение в групповом избиении и незаконном лишении свободы футболиста и его приятеля.

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