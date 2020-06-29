Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Жителей Казахстана в июле ожидает 10 выходных дней, в том числе 6 июля — в День столицы республики, сообщает 29 июня агентство Tengrinews.kz.

В 2020 году День столицы приходится на первый понедельник июля, поэтому ожидается три выходных дня подряд — 4, 5 и 6 июля. Кроме того, последний день месяца также объявлен выходным в честь мусульманского праздника Курбан-айт.

Напомним, в июне 2020 года жители Казахстана отдыхали только в выходные дни — на этот месяц не пришлось ни одного праздничного дня. Вместе с тем в июне в Казахстане отметили три профессиональных праздника.

5 июня — День эколога, 23 июня — День полиции и День государственного служащего и 28 июня — День работников средств массовой информации.