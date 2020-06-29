Махачкала, , 08:45 — REGNUM Заместитель главы села Андых в Шамильском районе Дагестана заподозрен в незаконном получении материнского капитала. В отношении муниципального чиновника возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый составил поддельное свидетельство о рождении несуществующего ребенка, заверил его своей подписью и оттисками печати администрации села. Затем он от имени своей жены представит этот липовый документ в районное отделение Пенсионного фонда РФ и получил сертификат на маткапитал в размере 453 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере и служебном подлоге. Отмечается, что в ходе следствия будут приняты меры для возмещения ущерба, причиненного Пенсионному фонду.