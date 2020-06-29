Москва, , 08:28 — REGNUM Рабочая неделя, начавшаяся в России 29 июня, вновь будет сокращённой. Нерабочим днём объявлена среда, 1 июля.

На 1 июля намечено общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. В Роструде ранее разъяснили, что снижения зарплат из-за дополнительного выходного дня не произойдёт. Тем, кто выйдет 1 июня на работу, полагается за этот день двойная оплата. Эти люди также могут взять отгул, но тогда оплата за день полагается в обычном размере.

Первый день июля — основной для голосования, однако изъявить свою волю российские граждане могут с 25 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая рабочая неделя в России также была четырёхдневной из-за переноса торжеств, связанных с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, с 9 мая на 24 июня.