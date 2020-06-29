Кызыл, , 08:28 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев заражения за всё время с начала эпидемии достигло 4486.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,9», — отметили в ведомстве.

К настоящему моменту 55,5% или 2491 человек выписаны из больниц с выздоровлением. За последние сутки излечились 94 пациента. Умерло от COVID-19 14 человек.

Добавим, что при населении в около 330 тыс. человек, здесь провели почти 110 тыс. лабораторных исследований. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, по числу исследований на душу населения Тува занимает первое место в стране.

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