Хабаровск, , 08:31 — REGNUM Правительство Хабаровского края разместило на портале Государственных закупок аукционы на предоставление кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На портале Госзакупок размещены 10 аукционов — по одному млрд рублей каждый. Срок каждого кредита составляет 730 дней. Власти региона надеются получить средства под 11% или менее, в зависимости от результата торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 мая 2018 года госдолг Хабаровского края вплотную приблизился к 58 млрд рублей. Львиную долю в нём составляют дорогие коммерческие кредиты — 40,365 млрд. По состоянию на 1 июня госдолг остался неизменным. Хабаровский край имеет самый высокий госдолг из всех регионов ДФО.