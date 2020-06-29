Тбилиси, , 08:06 — REGNUM Пятнадцатый пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Грузии 28 июня. Об этом рассказал агентству «ИнтерпрессНьюс» глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Директор центра сообщил, что умер 82-летний мужчина. Он недавно прибыл в Грузию из-за границы. Состояние пациента было тяжелым уже вначале, так как у него было множество других заболеваний.

Стоит отметить, что в Грузии всего на утро 19 июня выявлено 924 случая заражения коронавирусом. 785 человек справились с этой инфекцией.