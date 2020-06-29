Санкт-Петербург, , 08:12 — REGNUM Погода в петербургском регионе под конец первого месяца лета заметно испортится. После многодневной жары в понедельник заметно похолодает, а во вторник начнутся дожди и даже ливни с грозами и порывистым ветром.

«Лимит солнечных дней в Санкт-Петербурге подошел к концу», — сообщил 29 июня ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Антициклон, который формировал ясную погоду, медленно уходит на юго-восток. В понедельник погода еще останется преимущественно солнечной и сухой, «однако атмосферное давление начнет падать, обещая скорые изменения в погоде», пояснил столичный синоптик.

По данным «Фобоса», температура воздуха в Петербурге +23…+25°, ветер восточный 4−9 м/с.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, в Петербурге 29 июня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем +22…+24 градуса.

А уже 30 июня погода изменится радикально. Утром и днем во вторник ожидаются дожди, местами ливни, в отдельных районах гроза. Порывы ветра местами до сильного. Температура воздуха ночью +14…+16 гр., днем +20…+22 гр. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленинградской области 29 июня будет еще тепло и комфортно: днем +21…+26 градусов, и лишь на востоке местами до +18 гр. 30 июня в Ленобласти, как и в Петербурге, начнутся осадки: ночью местами, преимущественно на западе, кратковременный дождь; утром и днем в большинстве районов дожди, местами ливни, в отдельных районах грозы.

Температура воздуха ночью +12…+17 гр., местами на востоке до +7 гр., днем +18…+23 гр., местами до +26 гр.

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