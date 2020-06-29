Эр-Рияд, , 08:02 — REGNUM В Саудовской Аравии за сутки выявили порядка 4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 182 493 человека.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1 551 человек. За сутки скончались четыре пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн 117 тыс. человек.

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