Ульяновск, , 07:57 — REGNUM В Ульяновской области реализуют проект «Суперпапа», но проходит он в онлайн-формате. Его приурочили ко Дню отца, который отмечается 26 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

На встрече с главой региона Сергеем Морозовым заместитель председателя Совета отцов Ульяновской области Эдгар Красаускас рассказал, что в проекте «Суперпапа» сможет принять участие любой житель региона, у которого есть дети. Конкурсантам предлагается выполнить задание на видеокамеру и выложить в социальные сети: в частности, «это может быть рыбалка, зарядка, уборка».

Красаускас уточнил, что каждую неделю лучшее видео будет «распространяться в социальных сетях, чтобы с таких отцов брали пример». А для будущих родителей будет подготовлен «комплекс справочной, полезной информации».

Ранее в Ульяновской области был разработан межведомственный план по охране репродуктивного здоровья мальчиков и мужчин, 1 июня заработал центр охраны репродуктивного здоровья семьи.

Отметим, что 26 июля в Ульяновской области отмечается День отца, в прошлом году праздновали его в 15-й раз. С 2009 года в регионе поощряют наиболее активных родителей, в том числе 47 жителей награждены областными почётными знаками «Отцовская слава».