Пермь, , 07:50 — REGNUM В Пермском крае фестиваль «Небесная ярмарка-2020» не состоится. Об этом заявили организаторы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмена масштабного мероприятия, которое проходит в регионе с 2001 года, связано с неблагополучной эпидситуацией.

«В этом (2020) году мы приняли решение отменить фестиваль, поскольку не можем рисковать жизнями и здоровьем гостей и жителей Кунгура. Ждем всех и каждого на Кунгурской земле следующим летом!» — сказал президент федерации воздухоплавания Пермского края Андрей Вертипрахов.

Стоит отметить, что ежегодно «Небесная ярмарка» собирает в Кунгуре около 80 тысяч зрителей, половина из которых — гости из других стран и российских регионов.