Сеул, , 07:46 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Отмечается, что число ежесуточно выявляемых пациентов вновь опустилось ниже 50. Среди новых случаев 30 связаны с передачей вируса внутри сообщества, остальные случаи — завозные. Из новых пациентов 21 был выявлен в Сеуле и в населенных пунктах, расположенных в столичном регионе.

При этом подчеркивается, что один из очагов инфекции связан с церквями в районе Сеула. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее достигло 12 757. Новых летальных случаев зафиксировано не было.

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