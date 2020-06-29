Село Хохол, Воронежская область, 29 июня 2020, 07:45 — REGNUM Массовый мор краснокнижной рыбы зафиксирован на реке Дон в районе села Гремячье Хохольского муниципального района Воронежской области, сообщили в Центрально-Чернозёмном управлении Росприроднадзора.
«Инспектор Верхнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР АЧТУ Росрыболовства сообщил о погибших особях краснокнижного вида рыб — налима, или обыкновенный налем (лат. Lota lota) — единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных (Gadiformes)», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время специалисты провели забор воды на месте гибели рыбы, выявлены также отдельные единицы погибших рыб, раков, ракушек. Росприроднадзор устанавливает причины мора рыбы.