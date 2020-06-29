Дахук, Ирак, , 08:19 — REGNUM В результате турецкой агрессии на севере Ирака жители еще одной деревни вынуждены были покинуть свои дома. Об этом 29 июня сообщает BasNews.

Столкновения между вооруженными силами Турции и повстанцами Рабочей партии Курдистана (РПК) привели к бегству жителей приграничной деревни в провинции Дахук.

«Жители деревни Шилане, расположенной недалеко от города Батифа, покинули свои дома», — отметил в комментарии агентству мэр города Батифа Дилшер Абдулсаттар.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня вооруженные силы Турции приступили к операции «Коготь орла», направленной против членов РПК, имеющих укрытия на севере Ирака. Официальный Багдад осудил вторжение, назвав его нарушением суверенитета страны.