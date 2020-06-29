Пермь, 29 июня 2020, 07:37 — REGNUM В Перми снесено историческое здание по улице Екатерининской, 60, сообщают СМИ.
Градозащитник Денис Галицкий на своей странице в соцсети иронически назвал снос дома подготовкой города к 300-летию Перми.
По данным пресс-службы мэрии, здание не являлось объектом культурного наследия. Дом был признан аварийным и подлежал сносу в рамках программы по ликвидации аварийного жилого фонда, информирует издание «Звезда».
Добавим, в историческом доме, который сровняли с землёй, в XIX веке жил городской голова и почетный житель Перми Пётр Сигов.