Пермь, , 07:37 — REGNUM В Перми снесено историческое здание по улице Екатерининской, 60, сообщают СМИ.

Градозащитник Денис Галицкий на своей странице в соцсети иронически назвал снос дома подготовкой города к 300-летию Перми.

По данным пресс-службы мэрии, здание не являлось объектом культурного наследия. Дом был признан аварийным и подлежал сносу в рамках программы по ликвидации аварийного жилого фонда, информирует издание «Звезда».

Добавим, в историческом доме, который сровняли с землёй, в XIX веке жил городской голова и почетный житель Перми Пётр Сигов.