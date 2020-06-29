Киреевск, Тульская область, , 07:35 — REGNUM Тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад в Тульской области, найдено вечером 28 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Тело ребёнка нашли около 21:40 28 июня в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района.

«Следователем производится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки, осуществляются следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту пропажи 13-летней девочки. Она ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района. Поиск ребёнка вели сотрудники следственного управления СК России по Тульской области, региональных ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии, УФСИН, представители 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

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