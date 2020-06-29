Абакан, , 07:33 — REGNUM В Хакасии 29 июня ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию республиканского гидрометцентра.

Также в регионе 29 июня прогнозируются грозы, возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода бушевала в Хакасии 28 июня. Последствия ливня и штормового ветра устраняются.

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