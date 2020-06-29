Пекин, , 07:33 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила синий уровень погодной опасности в связи с ливнями и штормами, которые продолжают терроризировать обширные территории страны, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

С утра 29 июня по утро 30 июня мощные ливни и шторма ожидаются в провинциях Чжэцзян, Аньхой, Хубэй, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, Сычуань, Хэбэй и Шаньдун, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых районах возможны осадки до 70 мм в час, сопровождаемые штормами и сильными ветрами, отмечают в центре. Метеорологи рекомендуют местным властям готовиться к наводнениям, сходам оползней и селей, а также воздержаться от массовых мероприятий в опасных районах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения погодной опасности, в рамках которой уровень угрозы возрастает от синего и желтого цвета к оранжевому и красному. С начала июня в стране не прекращаются ливни, которые привели к разливу целого ряда рек и водохранилищ.