Улан-Удэ, , 07:26 — REGNUM На территории Бурятии местами с 30 июня по 2 июля сохраняется чрезвычайно пожароопасная погода — 5 класс опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Бурятском гидрометцентре.

Так, в регионе местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывы ветра при грозах будут достигать 15−18 м/с. Дневная температура поднимется до +32 градусов.

В связи с этим в МЧС напоминают о действии в республике особого противопожарного режима.

«Использование открытого огня запрещено! Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности: нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры», — отмечают в ведомстве.

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