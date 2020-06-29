Челябинск, , 07:23 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении убийцы хаски по кличке Арчи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оно заведено Сосновским отделом полиции по факту жестокого обращения с животными. Пойманному гражданину грозит до трёх лет колонии. Сейчас идут следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 27 июня. Гражданин 1979 года рождения застрелил собаку на глазах у её хозяйки из-за дикой утки. Стрелявшего быстро поймали. В отношении него уже составили два административных протокола.

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