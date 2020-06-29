Посёлок Переволоцкий, Оренбургская область, , 07:00 — REGNUM В Переволоцком районе Оренбургской области сотрудники полиции и водитель автомобиля извлекли из машины змею длиной в один метр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, во время движения по трассе Оренбург — Сорочинск автомобилист услышал непонятные звуки под приборной доской и панелью машины. Сняв крышку предохранителей, он увидел под панелью живую змею. По словам мужчины, рептилия могла попасть в автомобиль около недели назад, когда оренбуржец посещал лес.

Обнаружив змею, водитель обратился за помощью к полицейским. Автоинспекторы купили аэрозоли с резким запахом и, вооружившись баллончиком, начали распылять аэрозоль под панель. На извлечение змеи ушло примерно полтора часа.

После того, как газ заполнил пространство, где была змея, рептилия начала периодически показывать голову наружу, затем немного вылезла. Тогда ее при помощи плотных резиновых перчаток извлекли и отпустили на волю.