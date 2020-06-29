Ульяновск, , 06:59 — REGNUM В Ульяновской области за сутки не зарегистрировано новых летальных исходов в результате заболевания COVID-19, в то же время тесты на коронавирус дали положительный результат у 107 человек. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

По данным оперативного штаба России на 28 июня (10:35 мск), в Ульяновской области подтверждено 5567 случаев заражения коронавирусом, в том числе за 27 июня — 106. Между тем, в управлении Роспотребнадзора 28 июня проинформировали, что в Ульяновской области коронавирус предварительно выявлено ещё у 107 человек — таким образом, общее число случаев заражения достигает 5674.

Всего в регионе 2891 человек переболел COVID-19, новых летальных исходов нет (умерли 36 пациентов).

По данным управления, 28 июня проведено 112 180 исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 105 062 человека. Под медицинским наблюдением в Ульяновской области остаются 5118 человек, сняты с наблюдения — 15 379 граждан.

Всего в России под медицинским наблюдением остаются 298 тыс. человек, за последние сутки проведены 337 тыс. тестов на коронавирус.

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