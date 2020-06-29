Петропавловск-Камчатский, , 06:58 — REGNUM Три пациента, заражённые коронавирусом, скончались на Камчатке. Общее число погибших с начала эпидемии составило 47 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки, по состоянию на 29 июня, на Камчатке выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений составило 2145.

С начала наблюдений выздоровели 742 пациента, в стационарах находятся 435 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине разрешили массовые мероприятия в рамках поэтапной отмены ограничений по коронавирусу.