Чебоксары, 29 июня 2020, 06:48 — REGNUM В Чувашии продолжается суточное снижение числа вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом зарегистрированы ещё два смертельных случая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.
В республике с начала пандемии подтверждено 4973 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки прирост составил 58. Выздоровели 2862 пациента, продолжают лечение 2081 человек.
Умерли 30 человек, в том числе за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.
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