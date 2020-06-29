Чебоксары, , 06:48 — REGNUM В Чувашии продолжается суточное снижение числа вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом зарегистрированы ещё два смертельных случая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

В республике с начала пандемии подтверждено 4973 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки прирост составил 58. Выздоровели 2862 пациента, продолжают лечение 2081 человек.

Умерли 30 человек, в том числе за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

«Информация по последним умершим: мужчина 1947 года рождения (сахарный диабет), женщина 1959 года рождения (сахарный диабет, гипертоническая болезнь), женщина 1936 года (постинфарктный кардиосклероз), женщина 1939 года (ишемическая болезнь сердца)», — говорится в сообщении оперативного штаба Чувашии от 28 июня о последних четырёх скончавшихся.

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