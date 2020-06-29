Прибайкальский район, Бурятия, , 06:17 — REGNUM В посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии 28 июня состоялась церемония приёмки многофункционального судна, названного именем Героя Советского Союза «Георгий Москалёв». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, оно будет бороться за экологию Байкала

По словам главы региона Алексея Цыденова, судно специально проектировали и построили для озера Байкал. Здесь эксплуатируется много судов, но не было эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами.

«Москалёв» способен принимать для утилизации как жидкие, так и твёрдые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, перерабатывать их и очищать. Для этого он будет курсировать по озеру, причаливать в местах наибольшего скопления водного транспорта.

Кроме того, судно может работать в качестве танкера-бункеровщика, заправляя топливом и маслом суда. Стоимость проекта превысила 600 млн рублей.

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