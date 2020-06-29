Благовещенск, , 06:05 — REGNUM В Амурской области за проведением ЕГЭ проследят 860 видеокамер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Видеокамеры установили специалисты «Ростелекома» в 430 аудиториях в 63 школах, где выпускники будут сдавать единый государственный экзамен. Каждый класс оборудован двумя современными IP-камерами. Онлайн-трансляция будет вестись на портале www.smotriege.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области к процедуре сдачи единого государственного экзамена подготовлено 138 пунктов.

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