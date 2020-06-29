Лима, , 05:56 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки выявили 3430 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 279 419. Также за 28 июня в Перу число жертв осложнений COVID-19 достигло 9317.

В настоящее время в больницах страны находится 10 861 пациент. Из них 1178 — в реанимации. Отмечается, что наиболее пострадавшей от пандемии является столица страны Лима. На нее приходится 156 172 случая заражения коронавирусом.

При этом правительство Перу утверждает, что эпидемия коронавирусной инфекции уже вышла на плато. В связи с этим перуанские власти намерены возобновлять экономическую деятельность в стране.

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