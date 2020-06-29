Пекин, , 05:41 — REGNUM Почти 8,3 млн жителей Пекина уже сдали тест на новый коронавирус с момента регистрации самого первого случая COVID-19 в городе, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Результаты тестов более чем 7,69 млн человек уже были получены, сообщил заместитель главы Организационного отдела Пекинского городского комитета Компартии Китая Чжан Цян. По словам Чжана, ежедневно город проводит тестирование 458 тыс. образцов биоматериала жителей против 40 тыс. на 11 июня.

С 11 по 28 июня в Пекине было выявлено 318 подтвержденных локальных случаев нового коронавируса. До этого ни единого нового случая локальной передачи нового коронавируса в городе не было выявлено в течение 57 дней подряд.