Улан-Удэ, , 05:38 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев заражения достигло 2924, из которых 1632 зарегистрированы в Улан-Удэ.

«Из 38 новых случаев COVID-19: 3 чел. — прибывшие из других регионов, 8 чел. — связаны с очагом в БСМП, 10 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — добавили в штабе.

Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 21. 26 июня в инфекционном отделении Тункинской районной больницы умер 62-летний пациент с двусторонней пневмонией. Он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии за два дня до смерти. На следующей день, 27 июня скончалась пациентка 70 лет также с двусторонней пневмонией.

«Пациентка длительное время страдала сахарным диабетом с развитием множественных осложнений, диабетическим поражением почек с исходом в терминальную почечную недостаточность, проводился гемодиализ, имелась ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, гипертоническая болезнь 3 ст. Находилась на лечении в отделении реанимации, на ИВЛ с 30.05.2020», — отметили в штабе.

Добавим, что количество выздоровевших также растёт. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 2055 человек. 522 больных остаются на лечении в стационарах, из них 22 находятся в реанимации.

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